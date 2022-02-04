В сети показали, как молодой парень нехитрым способом украл телефон из-под носа продавца в Одессе.

Момент кражи попал на камеру, сообщают местные телеграм-каналы (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Инцидент произошел в ТРЦ «Сити Центре» на поселке Таирова.

«Молодой иллюзионист прибрал телефон в карман. Может кто узнает его, не хочется попадать на деньги», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как женщина и двое мужчин якобы выбирают телефон. Пока женщина и мужчина постарше отвлекают продавца их сообщник делает вид, что кладет Айфон в коробку, а на самом деле прячет телефон в карман.

Всё происходит в присутствии продавца.

Одесситы комментируют кражу.

"Вот дурень, хоть бы маску одел",

"Та продавщица просто молодая и видимо невнимательная. Ошиблась. С кем не бывает. Жизнь это ошибки. И на них учатся иногда",

"Это чисто одесская магия", - пишут в сети.

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