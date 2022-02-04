Момент кражи попал на камеру, сообщают местные
Инцидент произошел в ТРЦ «Сити Центре» на поселке Таирова.
«Молодой иллюзионист прибрал телефон в карман. Может кто узнает его, не хочется попадать на деньги», - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как женщина и двое мужчин якобы выбирают телефон. Пока женщина и мужчина постарше отвлекают продавца их сообщник делает вид, что кладет Айфон в коробку, а на самом деле прячет телефон в карман.
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Всё происходит в присутствии продавца.
Одесситы комментируют кражу.
"Вот дурень, хоть бы маску одел",
"Та продавщица просто молодая и видимо невнимательная. Ошиблась. С кем не бывает. Жизнь это ошибки. И на них учатся иногда",
"Это чисто одесская магия", - пишут в сети.
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