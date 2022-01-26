Как сообщает Politeka.net, в Telegram-канале Magnolia TV (неофициально) сообщили, что 25 января около 6 утра на трассе Киев-Одесса в селе Соколовка Белоцерковского района Киевской области произошла жуткая ДТП.
По предварительным данным, 62-летний водитель минивэна Mercedes-Benz Vito не справился с управлением и наткнулся на отбойник. Кроме водителя, в салоне автомобиля было еще пять пассажиров, все жители Винницкой области.
53-летнюю и 57-летнюю пассажирок с телесными повреждениями госпитализировали в травматологическое отделение Белоцерковской городской больницы №2. К счастью, обошлось без смертельных случаев.
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Напомним, что 23 января в возрасте 70 лет погиб итальянский актер кино Ренато Чеккетто. Он ехал на скутере и попал в ДТП в центре Рима. Актер скончался в больнице из-за травм, несовместимых с жизнью, полученных при столкновении с автомобилем Toyota Aygo, которой управлял 33-летний мужчина.
Ранее Politeka сообщала, что авария с полицейским авто попала на видео в Одессе: "Шли на красный".
Напомним, что под Киевом легковушка перевернулась на скользкой трассе, внутри находилась девушка: что известно.
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