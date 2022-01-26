В селе Соколовка Киевской области на автодороге М 05 "Киев-Одесса" минивэн Mercedes-Benz Vito на скорости врезался в металлический отбойник.

Как сообщает Politeka.net, в Telegram-канале Magnolia TV (неофициально) сообщили, что 25 января около 6 утра на трассе Киев-Одесса в селе Соколовка Белоцерковского района Киевской области произошла жуткая ДТП.

По предварительным данным, 62-летний водитель минивэна Mercedes-Benz Vito не справился с управлением и наткнулся на отбойник. Кроме водителя, в салоне автомобиля было еще пять пассажиров, все жители Винницкой области.

53-летнюю и 57-летнюю пассажирок с телесными повреждениями госпитализировали в травматологическое отделение Белоцерковской городской больницы №2. К счастью, обошлось без смертельных случаев.

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