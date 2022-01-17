В горах Румынии случилось землетрясение, которое распространилось на территорию Одесской области.

Землетрясение произошло 16 января в районе гор Вранча, в 125 километрах от границы с Украиной на глубине 130 километров, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины .

Толчки могли почувствовать жители Измаильского района.

"На территории Румынии зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,4, который распространился на территорию Одесской области (Измаильский район)», - говорится в публикации.

В пресс-службе ГСЧС отметили, что землетрясение обошлось без негативных последствий.

Обращений от жителей Одесской области к спасателям не поступало.

Зона Вранча – сейсмоактивная зона, расположенная на участке стыковки Южных (Румыния) и Восточных (украинских) Карпат в жудеце (уезде) Вранча, Румыния. Максимальная магнитуда землетрясений в этой сейсмоактивной зоне достигает 8,3.

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