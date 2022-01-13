Как пишет Politeka.net о стремительном увеличении зараженных на Одесчине сообщила
Так, по данным на 13 января, в регионе диагностировано 508 новых случаев COVID-19.
Общее число заболевших в Одесской области достигло 242 995 человек.
От последствия инфекции скончались 9 пациентов, всего летальных случаев - 5 628.
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Победить коронавирусное заболевание удалось 229 003 жителям Одессы и области. Из них 754 полностью излечились от болезни за последние сутки.
А вот болеют до сих пор 8 364 жителей Одесского региона.
Ранее, деньги по программе єПідтримка смогли получить только лица, которые достигли 18 лет, однако сейчас в Кабмине решили расширить программу.
Это значит, что юным украинцам в возрасте от 12 лет выплатят по 1000 гривен за полный курс вакцинации против коронавируса.
Напомним, что в МОЗ предупредили о последствиях штамма "Омикрон" и возможности нового локдауна.
Как сообщала Politeka, третья прививка от коронавируса: в МОЗ сделали важное заявление, сколько будет действовать сертификат.
Также Politeka писала, о тысяче за вакцинацию: что делать тем, кто не получил деньги в этом году.