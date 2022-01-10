Жителям Одессы всё опаснее гулять по центру города, очередной кусок карниза откололся от здания и упал на тротуар.

Новое обрушение заметили на Преображенской, 68 в воскресенье, 9 января, информирует телеграм-канал «Новини.LIVE» .

Сообщается, что от дома №68 по ул. Преображенской откололся здоровенный кусок карниза. Элемент фасада рухнул на асфальт, к счастью, он никого не задел. Пострадавших нет.

На кадрах видно, что многоквартирный дом находится в запущенном состоянии и давно нуждается в ремонте.

До этого мы сообщали, на углу Тираспольской и Кузнечной катастрофически сыпется многоэтажный дом.

Там обваливается аварийный карниз сразу на семи участках по всему периметру трехэтажного дома.

Рядом с аварийным домом находится школа, аптека и жэу.

Еще один случай произошел также в центре Одессы.

От старинного дома отвалился кусок балкона, который упал на тротуар с пешеходами. Это произошло, около 7 часов утра на улице Садовой 7.

Напомним, про ЧП в самом центре Одессы: фасад едва не рухнул на головы прохожих, видео

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