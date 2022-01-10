Новое обрушение заметили на Преображенской, 68 в воскресенье, 9 января, информирует телеграм-канал
Сообщается, что от дома №68 по ул. Преображенской откололся здоровенный кусок карниза. Элемент фасада рухнул на асфальт, к счастью, он никого не задел. Пострадавших нет.
На кадрах видно, что многоквартирный дом находится в запущенном состоянии и давно нуждается в ремонте.
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До этого мы сообщали, на углу Тираспольской и Кузнечной катастрофически сыпется многоэтажный дом.
Там обваливается аварийный карниз сразу на семи участках по всему периметру трехэтажного дома.
Рядом с аварийным домом находится школа, аптека и жэу.
Еще один случай произошел также в центре Одессы.
От старинного дома отвалился кусок балкона, который упал на тротуар с пешеходами. Это произошло, около 7 часов утра на улице Садовой 7.
Напомним, про ЧП в самом центре Одессы: фасад едва не рухнул на головы прохожих, видео
Также Politeka сообщала, в Одессе рухнул дом возле моста, кадры ЧП: "Люди за несколько минут до обрушения..."