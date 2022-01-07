В Одесской области продолжается постепенный рост заболеваемости коронавирусом, стало известно, сколько жителей заболели перед Рождеством, а также сколько умерли.

Как пишет Politeka.net, новую статистику обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на утро 7 января, у 228 жителей Одесской области подтвердили ковид-инфекцию.

За сутки зарегистрировано восемь смертей пациентов с коронавирусом.

Общее число летальных случаев на Одесчине — 5 605.

Выздоровели 342 пациентов за сутки и 226 407 - с начала пандемии.



Ранее мы писали, в январе и феврале 2022 года в Украине ожидается новая вспышка Covid-19, поскольку именно этот период наиболее благоприятен для распространения вирусной инфекций.

В связи с этим в МОЗ разрешили бустерную дозу вакцины COVID-19 для всех граждан в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.

Как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, "бустер" нужен, через 6-9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19. Для третьей дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Напомним, что в МОЗ предупредили о последствиях штамма "Омикрон" и возможности нового локдауна.

Как сообщала Politeka, третья прививка от коронавируса: в МОЗ сделали важное заявление, сколько будет действовать сертификат.

Также Politeka писала, о тысяче за вакцинацию: что делать тем, кто не получил деньги в этом году.