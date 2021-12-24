Ряд телеграм-каналов показали кадры захода военного корабля в Одессу.

Как сообщили в посольстве Франции в Украине, по случаю прибытия фрегата французский посол в Украине Этьен де Понсен приедет в Одессу, чтобы приветствовать командира и экипаж корабля.

Там отметили, что в Одессе является первым заходом фрегата типа FREMM Auvergne («Овернь») в морские воды Украины с момента принятия корабля в состав ВМС Франции в 2018 году.

Ракетный фрегат вошел в Черное море 13 декабря и будет вести там патрулирование в течение трех недель. Французские корабли ВМС прибывают в Черное море для того, чтобы обеспечить автономную способность страны оценить ситуацию в стратегической для Европы зоне.

Также французские военные моряки намерены поддерживать оперативную совместимость с соседними и союзными флотами в этой зоне.

Напомним, что в Одессу вошел ракетоносный британский корабль

Как сообщала Politeka, войска НАТО обосновались в Украине.

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