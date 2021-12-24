Ряд
Как сообщили в посольстве Франции в Украине, по случаю прибытия фрегата французский посол в Украине Этьен де Понсен приедет в Одессу, чтобы приветствовать командира и экипаж корабля.
Там отметили, что в Одессе является первым заходом фрегата типа FREMM Auvergne («Овернь») в морские воды Украины с момента принятия корабля в состав ВМС Франции в 2018 году.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
ЗНО-2022: правила для абитуриентов изменились, кому придется сдавать математику
Украинок отныне будут ставить на воинский учет, указ вступил в силу: полный список профессий
Огневич после разрыва с победителем «Холостячки» показала, с кем встретит Новый год: «Решили начать…»
Тела найдены на территории школы в Днепре: началась внезапная эвакуация, кадры
Ракетный фрегат вошел в Черное море 13 декабря и будет вести там патрулирование в течение трех недель. Французские корабли ВМС прибывают в Черное море для того, чтобы обеспечить автономную способность страны оценить ситуацию в стратегической для Европы зоне.
Также французские военные моряки намерены поддерживать оперативную совместимость с соседними и союзными флотами в этой зоне.
Напомним, что в Одессу вошел ракетоносный британский корабль
Как сообщала Politeka, войска НАТО обосновались в Украине.
Также Politeka рассказывала, корабли НАТО покинули Украину, но один срочно вернулся