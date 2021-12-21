Одесситов предостерегли о том, что из камер хранения в супермаркетах похищают вещи, при это охрана никак не реагирует на воровство.

Об этом сообщают в телеграм-канале «Одесса-Инфо».

Так, на камеру видеонаблюдения попала парочка, которая открыла ячейку ключом, украла чужие вещи и быстро скрылась.

Инцидент зафиксировали в супермаркете «Сильпо» на улице Генуэзской в районе Аркадии.

По данным соцсетей, мужчина и девушка взяли ключ от ячейки 90 и открыли ним ячейку 71.

При это охрана супермаркета и ТЦ даже никак не среагировали.

Видео можно просмотреть тут.

В полиции говорят, что кражи из камеры хранения — регулярные, заявляют о преступлении — единицы. Многим покупателям просто нет времени этим заниматься. Да и бесполезно: если вы не схватили вора с поличным, то шансы его найти — мизерные.

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