Речь идет о людях старшего возраста. Они смогут потратить средства на социальные нужды, в том числе и на лекарства, пообещал президент Украины Владимир Зеленский у себя в Twitter.
По словам главы государства, уже с 19 декабря, украинцы, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса, получат тысячу гривен, а с января, граждане старше 60 лет - смогут потратить средства на социальные нужды, в частности — на лекарства.
Обязательным условием, как отметил президент, является полная вакцинация против COVID-19.
Ранее мы писали, 1000 гривен за вакцинацию можно будет получить через программу "єПідтримка" сервиса "Дия", а потратить их можно будет на ограниченный список товаров и услуг, среди них покупка билетов для путешествий по стране, абонементы в спортклубы, книги, билеты в театры и кино.
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