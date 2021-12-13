Некоторые одесситы смогут потратить обещанную 1000 гривен за прививку на лекарственные препараты, но не все.

Речь идет о людях старшего возраста. Они смогут потратить средства на социальные нужды, в том числе и на лекарства, пообещал президент Украины Владимир Зеленский у себя в Twitter.

По словам главы государства, уже с 19 декабря, украинцы, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса, получат тысячу гривен, а с января, граждане старше 60 лет - смогут потратить средства на социальные нужды, в частности — на лекарства.

Обязательным условием, как отметил президент, является полная вакцинация против COVID-19.

Ранее мы писали, 1000 гривен за вакцинацию можно будет получить через программу "єПідтримка" сервиса "Дия", а потратить их можно будет на ограниченный список товаров и услуг, среди них покупка билетов для путешествий по стране, абонементы в спортклубы, книги, билеты в театры и кино.

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