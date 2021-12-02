В Одессе неизвестные облили красной краской памятник маршалу Жукову, точнее, то, что от него осталось, так как самого памятника давно уже нет.

Так, 1 декабря в сквере на проспекте Небесной сотни очевидцы заметили, как постамент от бюста советскому полководцу облили краской и обмотали колючей проволокой. Кадры показали в местных Telegram-каналах, пишет Politeka.net.

Кроме того, помимо импровизированной “крови”, активисты оставили на месте лист бумаги с надписью: “Приказ №227”, очевидно желая таким образом напомнить о приказе 227 “О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций».

Отметим, что подобные акции в Одессе проходят ежегодно. В прошлом году неизвестные взгромоздили на постамент от бюста Георгию Жукову унитаз, завернутый в мусорный пакет.

Таким оригинальным способом «народные мстители» напоминают о дне рождении советского полководца, который родился 1 декабря 1896 года.

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