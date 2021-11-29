Пассажира поезда «Укрзализныци» усыпили, а потом ограбили по дороге из Черновцов в Одессу.

Историю рассказала сестра пострадавшего мужчины в паблик «Черный список Одесса» передает Politeka.net.

Женщина уверенна, что воры были в сговоре с проводником, так как брат взял чай, после чего у него в глазах помутнело и мужчину вырубило до утра.

«Утром проснулся, без телефона и бананки с кошельком и прочим содержимым. Телефон был с паролем, в кошельке денег мало. Утром, когда он стоял в тамбуре, проводник соседнего вагона (через один) отдает ему телефон и просит вознаграждение, якобы нашел его в туалете через вагон, и ещё один проводник с его вагона принес бананку, якобы он, беря чай оставил ее у проводника купе», - рассказала женщина.

Однако чай принесли пассажиру в его купе, и мужчина рассчитался за него на месте. После инцидента пассажир вызвал начальника поезда и все свелось к тому, что это была шутка.

«Клёвая шутка, мать звонит, нервничает, жена звонит, не может дозвониться -нервничает. А это оказывается просто шутка….Пишу для того, чтоб люди знали, чем может закончиться чаепитие в поезде. Даже на утро, у него был в голове туман и головная боль», - сообщила сестра пострадавшего, добавив, что аккумулятор для зарядки - power bank - так и не вернули, хотя он тоже был в бананке.

Напомним, что в поезде Киев-Одесса устроили ограбление пассажиров: "у человека может приступ случиться от такого "

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