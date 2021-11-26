Жителей Одессы предупредили о новом запрете, который начнёт действовать в декабре, речь идет о бесплатных одноразовых пакетах.
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Так, с 10 декабря синтетические пакеты нельзя будет распространять в магазинах, ресторанах или кафе бесплатно.
Его стоимость будет составлять от 2 до 3,5 грн.
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За прозрачный пакет без ручек и боковых складок одесситам придется выложить две гривны. Похожий пакетик, но с ручками будет стоить на 50 копеек дороже. А вот за пакет с ручками и боковыми складками необходимо будет заплатить три гривны за штуку.
Именно гривной правительство решило бороться с пластиковыми пакетами.
Стоит также сказать, что одесситов не будут штрафовать за использование пластиковых пакетов - наказание коснется только магазинов, кафе, ресторанов и других сфер обслуживания.
Штрафы:
• за использование сверхтонких пластиковых пакетов, тонких пластиковых пакетов и оксоразлагаемых пластиковых пакетов предусматривается штраф в размере от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан;
• за бесплатное распространение пластиковых пакетов — в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан;
• за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения — в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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