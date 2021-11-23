После бури в Черном море на одесский берег выбросило около миллиона медуз-корнеротов.

Как пишет Politeka.net , морские обитатели усыпали всю береговую зону моря в границах заповедника «Тузловские лиманы». Об этом сообщил сотрудник Нацпарка Иван Русев и показал впечатляющие снимки у себя в Фейсбук.

По словам Русева, недавний шторм был такой силы, что волны кардинально изменили береговую зону песчаной пересыпи в заповеднике. В некоторых местах исчезли широкие пляжи, сформировались новые участки пляжной зоны.

Помимо мусора на берег выбросило около миллиона медуз-корнеротов.

«Как правило, медузы не вовлечены в пищевые цепи природных экосистем моря и, их, за редким исключением любительского поедания шакалами или воронами, никто не ест, как кормовой обьект», - отметил сотрудник заповедника.

Напомним, что на видео показали, как гигантские медузы атаковали Одесский залив

А еще Politeka писала, что гигантскую рыбу выловили в лимане под Одессой

Также Politeka сообщала, что экзотическое существо выловили из моря на пляже в Затоке