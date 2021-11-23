После бури в Черном море на одесский берег выбросило около миллиона медуз-корнеротов.
Как пишет Politeka.net, морские обитатели усыпали всю береговую зону моря в границах заповедника «Тузловские лиманы». Об этом сообщил сотрудник Нацпарка Иван Русев и показал впечатляющие снимки у себя в
По словам Русева, недавний шторм был такой силы, что волны кардинально изменили береговую зону песчаной пересыпи в заповеднике. В некоторых местах исчезли широкие пляжи, сформировались новые участки пляжной зоны.
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Помимо мусора на берег выбросило около миллиона медуз-корнеротов.
«Как правило, медузы не вовлечены в пищевые цепи природных экосистем моря и, их, за редким исключением любительского поедания шакалами или воронами, никто не ест, как кормовой обьект», - отметил сотрудник заповедника.
Напомним, что на видео показали, как гигантские медузы атаковали Одесский залив
А еще Politeka писала, что гигантскую рыбу выловили в лимане под Одессой
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