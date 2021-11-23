В порт Одесса зашёл американский сухогруз с двумя боевыми катерами, которые предназначены для усиления границ на случай атак.

Два патрульных катера типа Island, прибыли в морской порт 23 ноября. Они получили названия «Сумы» и «Фастов». Об этом сообщает пресс-служба ВМСУ в Фейсбук.

Также в сети появились кадры захода сухогруза в одесский порт.

Разгрузка сухогруза начнется через несколько дней.

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Судна отбуксируют к месту базирования и подготовят к эксплуатации после длительной транспортировки. После чего над катерами поднимут Военно-морской флаг Украины и экипаж отправится патрулировать акватории Черного и Азовского морей.

Отметим, что судна передали США в рамках в рамках материально-технической помощи, которая продолжается с 2014 года. Также В Украине уже есть два катера класса Island – "Славянск" и "Старобельск".

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