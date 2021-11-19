Что под запретом?

Одесситов предупредили о новом штрафе, который можно получить в аптеке, речь идет о продаже лекарств малолетним детям.

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает введение штрафов за нарушение запрета на продажу детям до 14 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Рады.

Штрафы составляют от 3400 до 5100 гривен за первое нарушение. За повторное нарушение в течение года — от 5100 до 6800 гривен.

Отмечается, что привлекать к ответственности будут и аптекарей, и курьеров, если несовершеннолетние купили лекарство дистанционно через интернет.

Стоит отметить, что сейчас лекарства часто продают без рецепта, поэтому их неконтролируемая продажа детям может представлять опасность в случае, если препараты будут принимать не по назначению.

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