Одесситов предупредили о новом штрафе, который можно получить в аптеке, речь идет о продаже лекарств малолетним детям.
Верховная Рада приняла закон, который предусматривает введение штрафов за нарушение запрета на продажу детям до 14 лет.
Об этом
Штрафы составляют от 3400 до 5100 гривен за первое нарушение. За повторное нарушение в течение года — от 5100 до 6800 гривен.
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Отмечается, что привлекать к ответственности будут и аптекарей, и курьеров, если несовершеннолетние купили лекарство дистанционно через интернет.
Стоит отметить, что сейчас лекарства часто продают без рецепта, поэтому их неконтролируемая продажа детям может представлять опасность в случае, если препараты будут принимать не по назначению.
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