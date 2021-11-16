Одесситов предупредили о новом подорожании хлеба на фоне роста тарифов на энергоресурсы, при этом качество попоулярного продукта может ухудшиться.

Несмотря на то, что с начала этого года в Украине цена на хлеб выросла на 5-6 гривен, эксперты прогнозируют подорожание хлебо-булочных изделий еще на 20%. Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко изданию " Сегодня" .

По его словам, основной причиной является скачок цен на газ для пекарен. Также качество хлеба может ухудшиться из-за экспорта пшеницы первого и второго класса.

Дудченко говорит, что сейчас пекарни находятся на грани выживания, по причине того, что цены на газ для них выросли в семь раз.

"Приходится брать кредиты — чтобы людям выплатить заработную плату", — рассказал руководитель хлобкомбината Юрий Новоставский и добавил, что страдают от цен на энергоносители пекарни по всей стране.

Во Всеукраинской ассоциации пекарей предупредили жителей Одесского региона, что хлеб подорожает, а его качество при этом ухудшится: мука будет с заниженными хлебопекарными качествами, то есть хлеб может получаться не такой рыхлый, не такой ароматный, не такой вкусный.

Напомним, Одесса переживает рекордное подорожание цен на продуктовый набор.

Как сообщала Politeka, в Украине резко взлетит цена популярных продуктов

Также Politeka писала, что украинцев срочно предупредили о подорожании продуктов, масло по 60 грн только начало.