Молодой парень госпитализирован с ожогами тела после удара током на крыше товарного поезда на железнодорожной станции в Одессе.

Об этом сообщается в сюжете ТСН(чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По данным издания, 21-летний одессит поднялся на крышу цистерны грузового поезда, стоящего на железнодорожном пути станции «Восточная».

Он хотел сделать яркие селфи, однако парня ударило током и он упал с высоты четырех метров на землю.

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Последствия происшествия были сняты подростками, которые шли надземным переходом. Ребята услышали хлопок и увидели яркую вспышку возле грузового поезда.

Из-за того, что добраться до места инцидента скорая не смогла, медикам пришлось на носилках нести раненого несколько сот метров. У бедолаги обожжено почти все тело.

Врачи пока не дают никаких прогнозов.

Напомним, что попытка сделать селфи на поезде закончилась бедой: под Одессой борются за жизнь 18-летнего парня

А еще Politeka писала, что трагедия произошла со школьником на железной дороге под Одессой

Также Politeka сообщала, что мальчик залез на крышу поезда и поплатился