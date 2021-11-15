Хотел сделать яркие снимки, но попал в больницу

Молодой парень госпитализирован с ожогами тела после удара током на крыше товарного поезда на железнодорожной станции в Одессе.

Об этом сообщается в сюжете ТСН (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По данным издания, 21-летний одессит поднялся на крышу цистерны грузового поезда, стоящего на железнодорожном пути станции «Восточная».

Он хотел сделать яркие селфи, однако парня ударило током и он упал с высоты четырех метров на землю.

Последствия происшествия были сняты подростками, которые шли надземным переходом. Ребята услышали хлопок и увидели яркую вспышку возле грузового поезда.

Из-за того, что добраться до места инцидента скорая не смогла, медикам пришлось на носилках нести раненого несколько сот метров. У бедолаги обожжено почти все тело.

Врачи пока не дают никаких прогнозов.

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