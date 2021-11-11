Метеочувствительным одесситам следует заранее позаботиться о своем здоровье, так как город накроет одна из самых сильных и затяжных магнитных бурь.

Ждать ее стоит в середине ноября и продлиться буря около пяти дней.

Наиболее сильным геомагнитным колебаниям люди подвержены именно осенью, когда стрессоустойчивость организма наиболее слаба. Это связано с тем, что вместе с сокращением светового дня уменьшается выработка меланина, отвечающего также и за способность организма противостоять стрессу.

Мощная, продолжительная и ощутимая магнитная буря ожидается с 14 по 18 ноября.

Еще к одному удару стоит подготовиться 29 ноября. Ему могут ощутить на себе даже те люди, кто обычно не слишком чувствителен к погоде.

Неблагоприятная геомагнитная среда способна будет вызвать сильнейшие мигрени, осложнения сердечных заболеваний и общую угнетенность организма.

В эти дни медики советуют уменьшить физические нагрузки, больше отдыхать и гулять, принимать спазмолитики и препараты для устранения болезненных симптомов, снижения давления, если это необходимо.

Желательно не употреблять алкоголь за три дня до наступления магнитной бури, есть лёгкую пищу, отказаться от употребления кофе.

Напомним, магнитные бури "всколыхнут" Украину.

Также Politeka писала, что октябрь принесет мощную вспышку магнитной бури: в какие дни быть готовым.