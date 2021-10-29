В Одесской области провели в последний путь бойца ВСУ, жизнь которого оборвал вражеский обстрел на Донбассе.

Кадры похоронной церемонии обнародовал местный сайт Думская .

Прощание с сержантом Георгием Халиковым состоялось в его родном поселке Березино Тарутинского района в пятницу, 29 октября.

Военный проходил службу в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Георгий выполнял боевую задачу и попал под артиллерийский обстрел врага. Его ранения оказалось смертельным, и он скончался 26 октября.

На похороны к Георгию Халикову, чтобы провести в последний путь, пришли родные и близкие, а также его боевые побратимы. Бойцы несли гроб и флаги Украины и воинской части, в которой он служил. Над могилой погибшего героя раздался прощальный фейерверк.

Украинцы в соцсетях выражают соболезнования родным и близким погибшего.

"Земной поклон и вечная слава павшим Защитнику Украины",

"Герои не умирают", "Сколько можно терять наших ребят?", - пишут в сети.

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