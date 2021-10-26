В Одессе, 25 октября, средь бела дня продавец одного из овощных киосков разбил голову молотком прохожему.
Об этом сообщает
56-летний прохожий сделал замечание, что оставленные на пешеходной зоне овощные ящики мешали движению.
На что 53-летний продавец-уроженец Закавказья неожиданно выхватил молоток и нанес удары. У прохожего медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
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Продавец-нападавший сразу после инцидента был задержан правоохранителями. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Мужчине объявлено подозрение по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - нанесение тяжких телесных повреждений. Согласно действующему законодательству, если вина будет доказана, продавцу грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются.
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Напомним,
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