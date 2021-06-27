В Одесской области пропали дети
Одесским районным управлением полиции № 1 разыскивается Алексей Смагин, 2008 года рождения Ребенок 26 июня, ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы русые , глаза голубые.
Особые приметы: носит очки.
Был одет: красная футболка, голубые джинсы, темные мокасины.
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Если вы обладаете информацией о месте нахождения мальчика, сообщите по телефонам (048) 766-89-98, (048) 766-90-3 или на спецлинию «102».
Также разыскивается жительница Беляевки Мальцева Виталина Алексеевна, 2003 г. р., которая пропала 26 июня.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы русые.
Была одета: в красную футболку, черную юбку и красные шлепанцы.
Если вы обладаете любой информацией о нахождени девочки за номером (04852) 779 43 92 или на спецлинию «102».
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