В Одессе с мужчиной произошел несчастный случай
Об этом сообщает телеграм-канал "Одесса инфо".
"На ул. Штилевой (Поскот) мужик перерезал себе вены осколком стекла и потерял сознание. Медики уже были на месте и увезли потерпевшего в областную больницу", - говорится в сообщении.
Мужчина пытался покончить с собой осколком стекла или это несчастный случай - неизвестно.
О состоянии здоровья потерпевшего на данный момент информации нет.
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"На самом деле выглядит так, как буд-то он просто разбил стекло в межкомнатной двери и порезался", "Судя по разбитому стеклу возле двери, возможен вариант что он хотел открыть дверь, стекло посыпалось на руки. Всё может быть не так как все предполагают", - предполагают в комментариях.
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