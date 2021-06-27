В Одессе с мужчиной произошел несчастный случай

Об этом сообщает телеграм-канал "Одесса инфо".

"На ул. Штилевой (Поскот) мужик перерезал себе вены осколком стекла и потерял сознание. Медики уже были на месте и увезли потерпевшего в областную больницу", - говорится в сообщении.

Мужчина пытался покончить с собой осколком стекла или это несчастный случай - неизвестно.

О состоянии здоровья потерпевшего на данный момент информации нет.

"На самом деле выглядит так, как буд-то он просто разбил стекло в межкомнатной двери и порезался", "Судя по разбитому стеклу возле двери, возможен вариант что он хотел открыть дверь, стекло посыпалось на руки. Всё может быть не так как все предполагают", - предполагают в комментариях.

Напомним, на Дерибасовской конфликт между мужчинами перерос в драку

Ночью в центре люди, во время прогулки что-то не поделили и случилась потасовка.

Один из участников нанёс удар первым, в итоге оппонент упал и не шевелился.

Приехали медики скорой и забрали парня на носилках.

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