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Зарядное устройство для телефона стало причиной серьезного пожара в квартире многоэтажки в Одессе

Кадры ЧП, а также последствия пожара показали в телеграм-каналах и пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По данным спасателей, сигнал о возгорании в пятиэтажном доме на улице Балковской поступил на линию 101 в 20:04.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит квартира на втором этаже. Спустя 20 минут огонь удалось локализовать, а еще через две минуты его ликвидировали на площади 15 кв. метров.

Пожарным пришлось работать в противогазах. Они эвакуировали шесть человек с верхних этажей.

По предварительной информации, в одной из комнат квартиры загорелось зарядное устройство для мобильного телефона, которое было включено в розетку.

Соседи говорят, что в ходе тушения пожара затопило квартиры на первом этаже.

В ликвидации огня принимали участие 28 сотрудников ГСЧС и восемь пожарных машин.

Ранее мы сообщали, в Одесской области загорелся пассажирский катер для прогулок.

ЧП произошло утром 7 июня в городе Белгороде-Днестровском.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС, информация о возгорании на пассажирском теплоходе «Владимир» в службу спасения поступила в 9:47.

В результате пожара пострадал владелец судна — мужчине, который получил ожоги третьей степени, оказали медицинскую помощь сотрудники скорой.

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