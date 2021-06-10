Зарядное устройство для телефона стало причиной серьезного пожара в квартире многоэтажки в Одессе
Кадры ЧП, а также последствия пожара показали в телеграм-каналах и пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По данным спасателей, сигнал о возгорании в пятиэтажном доме на улице Балковской поступил на линию 101 в 20:04.
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит квартира на втором этаже. Спустя 20 минут огонь удалось локализовать, а еще через две минуты его ликвидировали на площади 15 кв. метров.
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Пожарным пришлось работать в противогазах. Они эвакуировали шесть человек с верхних этажей.
По предварительной информации, в одной из комнат квартиры загорелось зарядное устройство для мобильного телефона, которое было включено в розетку.
Соседи говорят, что в ходе тушения пожара затопило квартиры на первом этаже.
В ликвидации огня принимали участие 28 сотрудников ГСЧС и восемь пожарных машин.
Ранее мы сообщали, в Одесской области загорелся пассажирский катер для прогулок.
ЧП произошло утром 7 июня в городе Белгороде-Днестровском.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС, информация о возгорании на пассажирском теплоходе «Владимир» в службу спасения поступила в 9:47.
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