В Одессе горел институт Филатова на Французском бульваре

Пожар случился утром на первом этаже трёхэтажного корпуса клиники глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова, передает Politeka.net.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС, подразделения были направлены по повышенному рангу вызова.

Прибыв на место, спасатели установили, что произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим горением в помещении столовой.

Возгорание ликвидировали через 15 минут на площади два квадратных метра.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Сотрудники ГСЧС предотвратили распространение пламени на конференц-зал и музей.

На кадрах показано, как густой дым охватил здание медицинского учреждения.

До этого мы сообщали, что спасатели тушили пожар в районном отделении полиции, которое расположено в центре Одессы.

ЧП случилось днем, в четверг, 13 мая на улице Греческой в Приморском райотделе.

По словам очевидцев, пожар вспыхнул во внутреннем дворе здания.

Есть информация о пострадавшем, он отравился продуктами горения.

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По словам очевидцев, рано утром на улице Сахарова случился пожар. Когда машина ГСЧС заезжала в двор, то зацепила фару припаркованной машины.

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