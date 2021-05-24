В Одессе горел институт Филатова на Французском бульваре
Пожар случился утром на первом этаже трёхэтажного корпуса клиники глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова, передает Politeka.net.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС, подразделения были направлены по повышенному рангу вызова.
Прибыв на место, спасатели установили, что произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим горением в помещении столовой.
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Возгорание ликвидировали через 15 минут на площади два квадратных метра.
К счастью, жертв и пострадавших нет. Сотрудники ГСЧС предотвратили распространение пламени на конференц-зал и музей.
На кадрах показано, как густой дым охватил здание медицинского учреждения.
До этого мы сообщали, что спасатели тушили пожар в районном отделении полиции, которое расположено в центре Одессы.
ЧП случилось днем, в четверг, 13 мая на улице Греческой в Приморском райотделе.
По словам очевидцев, пожар вспыхнул во внутреннем дворе здания.
Есть информация о пострадавшем, он отравился продуктами горения.
Также мы сообщали, вОдесе на поселке Котовского пожарная машина примчалась тушить огонь и задела припаркованное авто.
По словам очевидцев, рано утром на улице Сахарова случился пожар. Когда машина ГСЧС заезжала в двор, то зацепила фару припаркованной машины.
Напомним, что трамвай загорелся в Одессе, водитель залез на дерево: видео ЧП
Также Politeka сообщала, пожарная машина устроила ДТП в Одессе: кадры с места аварии