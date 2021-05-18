На трассе Киев-Одесса иномарку раздавили на части сразу два грузовика
Страшная авария произошла возле села Вита-Почтовая в сторону Одессы. Видео ДТП распространили по соцсетям очевидцы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как сообщили в пресс-службе местной полиции, беларусский МАЗ потерял управление, зацепил эвакуатор, вывернул руль влево и буквально впечатал Renault Kangoo в бетономешалку.
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По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза.
В результате происшествия образовалась двухкилометровая пробка в сторону нашего города, количество пострадавших уточняется. Самое интересное — водитель расплющенной машины выжил.
Его госпитализировали вбольницу.
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