На трассе Киев-Одесса иномарку раздавили на части сразу два грузовика

Страшная авария произошла возле села Вита-Почтовая в сторону Одессы. Видео ДТП распространили по соцсетям очевидцы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, беларусский МАЗ потерял управление, зацепил эвакуатор, вывернул руль влево и буквально впечатал Renault Kangoo в бетономешалку.

По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза.

В результате происшествия образовалась двухкилометровая пробка в сторону нашего города, количество пострадавших уточняется. Самое интересное — водитель расплющенной машины выжил.

Его госпитализировали вбольницу.

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Авария произошла по причине того, что 44-летний автомобилист не справился с управлением.

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