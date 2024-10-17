Одесити можуть оплачувати комунальні послуги, зокрема електроенергію, грошима, які накопичуються в межах програми "Національний кешбек".

Про це розповіли у пресслужбі компанії YASNO.

Програма «Національний кешбек» передбачає, що за кожну покупку товарів, які позначені як "Зроблено в Україні", користувачі отримують 10% кешбеку. Щомісячна компенсація може варіюватись від 2 до 3 тисяч гривень, які зараховуються на спеціальний соціальний рахунок. Важливо зазначити, що кешбек нараховується виключно за безготівкові покупки, які зафіксовані у фіскальному чеку.

Як скористатися накопиченим кешбеком для оплати електроенергії?

У мобільних застосунках банків або у відділеннях надайте дозвіл на передачу даних про транзакції з обраних карток під час купівлі товарів у магазинах-учасниках програми. Після цього придбайте картку для отримання кешбеку, яка дозволить вам зручно накопичувати та використовувати гроші. Активно підтримуйте вітчизняну продукцію та накопичуйте кешбек.

Включіть картку "Національний кешбек" у мобільному застосунку чи особистому кабінеті YASNO як основний спосіб оплати за електроенергію. Не забувайте сплачувати рахунки вчасно, до 20 числа кожного місяця, щоб уникнути накопичення заборгованості.

До слова, впровадження програми "Національний кешбек" — це потужний інструмент для підтримки вітчизняних виробників. Споживаючи товари українського виробництва, громадяни не лише отримують вигоду у вигляді кешбеку, але й сприяють розвитку економіки країни в цілому.

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