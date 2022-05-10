Спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук зробив заяву про вчорашні ракетні обстріли Одеси.

Він розповів, які емоції відчувають одесити:

"Сьогодні серця одеситів сповнені, я не боюся цього слова - ненавистю. Ми дуже добрі, толерантні люди. І я говорю не тільки про одеситів, а взагалі про українців. Але ось ця ненависть є мотивацією, яка дозволить нам захищати ще більше, самовідданіше наших дітей, жінок, людей похилого віку, наші сім'ї і нашу землю.

Хтось отримав певний шок, тому що це було голосно, страшно. Ця пожежа, ці зловісні клуби диму були видні у всіх районах міста. Одесити відчули чергове єднання, тому що це для нас не тільки біда, а й можливість об'єднатися і висловити цю ненависть до ворога: не тільки в словах, але і в діях.

Місто буде жити. І без перебільшення скажу за всю Одесу - нехай мене потім лають - місто здало тест на приналежність до України і на своє українство. І ворога не те, що тут не чекають - його готові знищувати, щоб жили всі ми".