Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, ПВО сбили в небе над Одесчиной три вражеских ракеты, а на утром еще три дрона-камикадзе.
Марченко призвал жителей области оставаться в укрытиях и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
По данным командования воздушных сил, около 7 утра 11 октября из района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101 и Х-555.
Четыре ракеты уничтожили силы воздушного командования "Юг".
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
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Ранее оккупант рассказал о наступлении Вооруженных сил Украины в Херсонской области.
Перехват разговора захватчика с женой опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
ВСУ продолжают наступление и местами уже находятся в 2-3 километрах от позиций войск рф.
Так, рашист жаловался супруге на то, что ВСУ всего в часе ходьбы от него, и убежать оккупантам вряд ли удастся.
"Хорошего у нас мало. Ну, вот с утра съездили на позицию, вещи оставшиеся забрали. Стали стрелять и мы быстро свалили оттуда. Че-то они продвигаются. Они еще ближе к нам подошли. Были в 5-6 км, а сейчас – в 2-3 км от нас, всего лишь час ходьбы, отступить не успеем", - говорит оккупант.
Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.
Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.