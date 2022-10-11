Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, ПВО сбили в небе над Одесчиной три вражеских ракеты, а на утром еще три дрона-камикадзе.

Марченко призвал жителей области оставаться в укрытиях и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

По данным командования воздушных сил, около 7 утра 11 октября из района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101 и Х-555.

Четыре ракеты уничтожили силы воздушного командования "Юг".

Ранее оккупант рассказал о наступлении Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

Перехват разговора захватчика с женой опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

ВСУ продолжают наступление и местами уже находятся в 2-3 километрах от позиций войск рф.

Так, рашист жаловался супруге на то, что ВСУ всего в часе ходьбы от него, и убежать оккупантам вряд ли удастся.

"Хорошего у нас мало. Ну, вот с утра съездили на позицию, вещи оставшиеся забрали. Стали стрелять и мы быстро свалили оттуда. Че-то они продвигаются. Они еще ближе к нам подошли. Были в 5-6 км, а сейчас – в 2-3 км от нас, всего лишь час ходьбы, отступить не успеем", - говорит оккупант.

Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.

Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.