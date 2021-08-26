Суд визнав незаконною спробу повернути колишні назви двом "декомунізованим" вулицям в Одесі
Йдеться про проспект Небесної Сотні та вулицю Інглез. Про це
Перейменування проспекту Небесної Сотні в проспект Маршала Жукова було однією з передвиборчих обіцянок Труханова в минулому році. Однак суд визнав незаконною цю спробу і заборонив перейменовувати вулиці.
"25 серпня Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов "європейської солідарності" про скасування розпорядження міського голови Одеси Геннадія Труханова №793 від 14.09.2020 року "Про скликання громадських слухань з обговорення питань про повернення деяким об'єктам топоніміки в місті Одеси попередніх назв", - йдеться в повідомленні.
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Раніше в міськраді заявляли, що для повернення колишньої назви в Одесі необхідно провести громадські слухання, а це на даний момент неможливо.
Нагадаємо, що в Одесі збиралися перейменувати проспект Небесної Сотні
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