Суд визнав незаконною спробу повернути колишні назви двом "декомунізованим" вулицям в Одесі

Йдеться про проспект Небесної Сотні та вулицю Інглез. Про це повідомила прес-служба європейської солідарності.

Перейменування проспекту Небесної Сотні в проспект Маршала Жукова було однією з передвиборчих обіцянок Труханова в минулому році. Однак суд визнав незаконною цю спробу і заборонив перейменовувати вулиці.

"25 серпня Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов "європейської солідарності" про скасування розпорядження міського голови Одеси Геннадія Труханова №793 від 14.09.2020 року "Про скликання громадських слухань з обговорення питань про повернення деяким об'єктам топоніміки в місті Одеси попередніх назв", - йдеться в повідомленні.

Раніше в міськраді заявляли, що для повернення колишньої назви в Одесі необхідно провести громадські слухання, а це на даний момент неможливо.

Нагадаємо, що в Одесі збиралися перейменувати проспект Небесної Сотні

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