Молодий водій влетів під кузов припаркованої на узбіччі вантажівки, очевидці кажуть він заснув
Аварія сталася в ніч на 2 липня на Об'їзній дорозі, що недалеко від Одеси.
Кадри серйозної ДТП показали в місцевому Telegram-каналі "Х. Одеса", передає Politeka.net.
Зі слів очевидців, хлопець перебував в автомобілі Nissan один.
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З незрозумілих причин його авто залетіло під кузов великогабаритної вантажівки, щоб його витягти, довелося викликати рятувальників.
Медики швидкої на місці зафіксували важкі травми: у нього перелом шийних хребців, відритий перелом лівої ноги і закритий – правої. Потерпілого відвезли в Одеську обласну лікарню.
За попередніми даними, водій легковика заснув за кермом, він не був у стані алкогольного сп'яніння.
На кадрах видно, що автомобіль Nissan після заїзду під фуру сильно пом'яло, попередньо ремонту не підлягає.
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