На трасі Одеса-Рені збили трьох людей, жінка з дитиною загинули
Кривава аварія сталася біля повороту на село Старокозаче в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Про це
Зі слів поліцейський, автомобіль Nissan під управління чоловіка 33 років збив трьох осіб. Жінка і хлопчик загинули на місці, ще одну постраждалу госпіталізували.
У той же час очевидці уточнили деяку інформацію.
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У телеграм-каналі "Одеса як вона є" кажуть, що люди йшли по пішохідному переходу, який дуже погано проглядається, особливо вночі. Швидкість автомобіля була велика і водій не встиг загальмувати.
"Постраждали 4 людини( сім'я): батько (постраждав менше всіх - подряпини), у матері зламані ноги, син (8 років) загинув, тітка хлопчика загинула», - наголошується в публікації.
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