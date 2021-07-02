На жаль, вони були вже мертві

В Одеській області батьки з сином провалилися в колодязь, наповнений отруйними випарами

Трагедія розігралася в селі Козацьке Білгород-Дністровського району.

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС в Одеській області.

Увечері 1 липня в службу порятунку надійшов сигнал про те, що малолітня дитина з батьком впали в колодязь зі сміттям.

Діставати впали довелося за допомогою гірничорятувального обладнання, мотузки і карабіна – глибина колодязя виявилася 10 метрів, глибина сміття – 3 метри. Працівникам ДСНС довелося працювати в дихальному апараті»Drager".

На жаль, тіло чоловіка і дитини дістали вже без ознак життя.

Обставини смерті зараз встановлює поліція.

У той же час виданню Бессарабія INFORM вдалося дізнатися деяку інформацію.

За їхніми даними, першим зник хлопчик. Він повинен був пригнати додому худобу, але не повернувся.

Пошуками дитини зайнявся його батько і ймовірно, намагаючись самостійно дістати сина з ями, приблизною глибиною близько 10 метрів, чоловік задихнувся отруйними речовинами.

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