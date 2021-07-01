В Одесі чоловік вбив свою тещу, а після довгий час ґвалтував дружину і двох неповнолітніх дочок

Злочинця вже затримали і незабаром він постане перед судом. Про це передає з посиланням на прес-службу Одеської обласної прокуратури.

Протягом 6 років 48-річний житель Суворовського району ґвалтував і бив свою дружину і дочок, одній з яких було 14 років, інший – 17, погрожуючи їм вбивством.

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"Погрози постраждалі сприйняли реально, оскільки чоловік вже відбував покарання за вбивство матері своєї дружини, яку зловмисник забив до смерті», — йдеться в повідомленні.

До слова, чоловікові загрожує 15 років в'язниці.

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Нападника затримали.

поліція, поліція України

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