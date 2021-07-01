В Одесі чоловік вбив свою тещу, а після довгий час ґвалтував дружину і двох неповнолітніх дочок
Злочинця вже затримали і незабаром він постане перед судом. Про це передає з посиланням на
Протягом 6 років 48-річний житель Суворовського району ґвалтував і бив свою дружину і дочок, одній з яких було 14 років, інший – 17, погрожуючи їм вбивством.
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"Погрози постраждалі сприйняли реально, оскільки чоловік вже відбував покарання за вбивство матері своєї дружини, яку зловмисник забив до смерті», — йдеться в повідомленні.
До слова, чоловікові загрожує 15 років в'язниці.
Раніше ми писали, в Куяльницькій ОТГ два односельці не поділили жінку. У підсумку один підстрелив іншого з рушниці. Поранений чоловік ховався від нападника в лісосмузі, де його і знайшли копи.
Нападника затримали.
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