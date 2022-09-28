Как сообщает Politeka.net, депутаты Одесского горсовета не набрали достаточно голосов за демонтаж и перенос памятника Екатерине II в музей.

"За" проголосовали 17 депутатов, против - 0, один воздержался, однако в сессионном зале присутствовало только 54% депутатов.

Напомним, скандальный памятник предлагалось демонтировать и перенести в Одесский историко-краеведческий музей. Соответствующее обращение накануне в горсовет подала фракция "Европейская солидарность". Однако убедить своих коллег у них, судя по результатам голосования, не получилось.

«Дебилы. Пусть тогда ещё и Ленина поставят», «Позорище», «Клоуны», «Вот они и спалились», «Ватные головы», «Сами снесем», «Иранский дрон снесет. Путин сам историю уничтожает», «Когда сносили памятники Ленину, никто не спрашивал разрешения, и тут не будем», «Значит, сначала снесем депутатов», - пишут разгневанные одесситы в соцсетях, выражая уверенность в том, что памятник все равно не будет стоять.

Напомним, памятник Екатерине II уже неоднократно атаковали и обливали краской.

Также сообщалось, что в поддержку демонтажа памятника выступал спикер Одесской ОВА Сергей Бартчук.

Напомним также, что в июле этого года на сайте президента Украины были поддержаны сразу две петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе.

Владимир Зеленский ответил, что это компетенция местных властей и переадресовал их Одесскому городскому совету.