Кого это коснется?

В Минздраве приготовили новые «сюрпризы» для тех одесситов, которые отказываются от вакцинации

Об этом сообщил министр Виктор Ляшко, передает Politeka.net.

Во время карантина работодатели обязаны будут отстранять от работы всех невакцинированных сотрудников без сохранения зарплаты, но с сохранением места работы.

Также Ляшко озвучил перечень профессии, которые подлежат обязательной вакцинации.

«В приказе четко определен перечень профессий. Это все педагоги, вне зависимости от специализации заведения - ясли, сады, школы, профтехучилища или ВУЗы, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах. И работники местных государственных администраций - областные, городские и районные» – сообщил он.

Министр здравоохранения отметил, что соответствующий закон вступит в силу в ближайшее время.

Ранее мы писали, в первый день октября в Одесской области зафиксировали рекордную летальность от коронавируса.

В Одесской области выявлено 696 новых пациентов, у которых подтвердили заражение COVID-19. Всего заболевших с начала пандемии 154 тысячи 323 человека.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом скончались 27 человек.

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