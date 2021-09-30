В центре Одессы неизвестные с помощью зажигательной смеси подожгли салон красоты
Происшествие случилось накануне вечером в студии красоты "Место под солнцем", которое расположено в Сабанском переулке, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как рассказали в пресс-службе областного ГСЧС, произошел пожар на первом этаже двухэтажного здания. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит подоконник и окно.
Огнеборцы оперативно справились с возгоранием.
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Тем временем очевидцы рассказали любопытные подробности, о которых умолчали спасатели.
По их словам, двое неизвестных в капюшонах и масках выбели стекло и бросили в помещение «Коктейль Молотова».
На кадрах видно, что пострадало всё помещение салона красоты: ремонт, мебель и оборудование. Владелица уже подала заявление в полицию.
Пользователи в соцсетях отреагировали на событие, комментарии были разными, не обошлось без иронии.
"Какой ужас!! Кому мешало это пространство красоты?",
"Назад в 90-е",
"Может маникюр плохо сделали?", - пишут в сети.
Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП
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