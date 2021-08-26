Суд признал незаконной попытку вернуть прежние названия двум "декоммунизованным" улицам в Одессе
Речь идет о проспекте Небесной Сотни и улице Инглез. Об этом
Переименование проспекта Небесной сотни в проспект Маршала Жукова было одним из предвыборных обещаний Труханова в прошлом году. Однако суд признал незаконной эту попытку и запретил переименовывать улицы.
«25 августа Одесский окружной административный суд удовлетворил иск "Европейской Солидарности" об отмене распоряжения городского головы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14.09.2020 года "О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий", - говорится в сообщении.
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Ранее в горсовете заявляли, что для возвращения прежнего названия в Одессе необходимо провести общественные слушания, а это на данный момент невозможно.
Напомним, что в Одессе собирались переименовать проспект Небесной Сотни
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