Суд признал незаконной попытку вернуть прежние названия двум "декоммунизованным" улицам в Одессе

Речь идет о проспекте Небесной Сотни и улице Инглез. Об этом сообщила пресс-служба Европейской солидарности.

Переименование проспекта Небесной сотни в проспект Маршала Жукова было одним из предвыборных обещаний Труханова в прошлом году. Однако суд признал незаконной эту попытку и запретил переименовывать улицы.

«25 августа Одесский окружной административный суд удовлетворил иск "Европейской Солидарности" об отмене распоряжения городского головы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14.09.2020 года "О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий", - говорится в сообщении.

Ранее в горсовете заявляли, что для возвращения прежнего названия в Одессе необходимо провести общественные слушания, а это на данный момент невозможно.

Напомним, что в Одессе собирались переименовать проспект Небесной Сотни

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