В Одессе обнаружили мужчину с перерезанным горлом
Сначала о преступлении рассказали очевидцы в местный телеграм-канал «Х. Одесса» и показали кадры с места.
По их словам, мужчину нашли среди ночи в районе Бугаевки.
«Его убили, видно без движения лежит», - рассказала очевидец.
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По данным СМИ, полицейские выехали на вызов во Второй Майский переулок. Прибыв на место, они обнаружили тело неизвестного мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.
Личность погибшего уже установлена – это 60-летний местный житель. Подозреваемого полицейским так же удалось найти «по горячим следам».
Опросив свидетелей и сожительницу потерпевшего, копы просмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения и установили личность мужчины, с которым контактировал убитый незадолго до своей гибели. 52-летний подозреваемый задержан. По непроверенным данным, он уже дал признательные показания.
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