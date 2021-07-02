В Одессе обнаружили мужчину с перерезанным горлом

Сначала о преступлении рассказали очевидцы в местный телеграм-канал «Х. Одесса» и показали кадры с места.

По их словам, мужчину нашли среди ночи в районе Бугаевки.

«Его убили, видно без движения лежит», - рассказала очевидец.

В тоже время изданию УСИ удалось разузнать некоторую информацию.

По данным СМИ, полицейские выехали на вызов во Второй Майский переулок. Прибыв на место, они обнаружили тело неизвестного мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.

Личность погибшего уже установлена – это 60-летний местный житель. Подозреваемого полицейским так же удалось найти «по горячим следам».

Опросив свидетелей и сожительницу потерпевшего, копы просмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения и установили личность мужчины, с которым контактировал убитый незадолго до своей гибели. 52-летний подозреваемый задержан. По непроверенным данным, он уже дал признательные показания.

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