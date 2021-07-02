Молодой водитель влетел под кузов припаркованного на обочине грузовика, очевидцы говорят он уснул
Авария произошла в ночь на 2 июля на Объездной дороге, что недалеко от Одессы.
Кадры серьезного ДТП показали в местном Telegram-канале "Х. Одесса", передает Politeka.net.
Со слов очевидцев, парень находился в автомобиле Nissan один.
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По непонятным причинам его авто залетело под кузов крупногабаритного грузовика, чтобы его извлечь, пришлось вызывать спасателей.
Медики скорой на месте зафиксировали тяжелые травмы: у него перелом шейных позвонков, отрытый перелом левой ноги и закрытый – правой. Пострадавшего увезли в Одесскую областную больницу.
По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем, он не был в состоянии алкогольного опьянения.
На кадрах видно, что автомобиль Nissan после заезда под фуру сильно помяло, предварительно ремонту не подлежит.
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