На место съехались спасатели, медики и полиция

Молодой водитель влетел под кузов припаркованного на обочине грузовика, очевидцы говорят он уснул

Авария произошла в ночь на 2 июля на Объездной дороге, что недалеко от Одессы.

Кадры серьезного ДТП показали в местном Telegram-канале "Х. Одесса", передает Politeka.net.

Со слов очевидцев, парень находился в автомобиле Nissan один.

По непонятным причинам его авто залетело под кузов крупногабаритного грузовика, чтобы его извлечь, пришлось вызывать спасателей.

Медики скорой на месте зафиксировали тяжелые травмы: у него перелом шейных позвонков, отрытый перелом левой ноги и закрытый – правой. Пострадавшего увезли в Одесскую областную больницу.

По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем, он не был в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах видно, что автомобиль Nissan после заезда под фуру сильно помяло, предварительно ремонту не подлежит.

Напомним, что семейная трагедия разыгралась на Одесчине: тела мужчины с ребенком достали из колодца, кадры

А еще Politeka писала, что трагически завершились поиски молодого одессита, кадры: "тело присыпали землей"

Также Politeka сообщала, что появилось фото 20-летнего моряка из Одессы, сгоревшем на судне: "Был добрый и улыбчивый"