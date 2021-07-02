На трассе Одесса-Рени сбили трех человек, женщина с ребенком погибли

Кровавая авария произошла возле поворота на село Старокозачье в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Со слов полицейский, автомобиль Nissan под управление мужчины 33 лет сбил трех человек. Женщина и мальчик погибли на месте, еще одну пострадавшую госпитализировали.

В тоже время очевидцы уточнили кое-какую информацию.

В телеграм-канале «Одесса как она есть» говорят, что люди шли по пешеходному переходу, который очень плохо просматривается, особенно ночью. Скорость автомобиля была большая и водитель не успел затормозить.

«Пострадали 4 человека (семья): отец (пострадал меньше всех - царапины), у матери сломаны ноги, сын (8 лет) погиб, тетя мальчика погибла», - отмечается в публикации.

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