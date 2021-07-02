К сожалению, они были уже мертвы

В Одесской области отце с сыном провалились в колодец, наполненный ядовитыми испарениями

Трагедия разыгралась в селе Казацкое Белгород-Днестровского района.

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

Вечером 1 июля в службу спасения поступил сигнал о том, что малолетний ребенок с отцом упали в колодец с мусором.

Доставать упавших пришлось с помощью горноспасательного оборудования, веревки и карабина – глубина колодца оказалась 10 метров, глубина мусора – 3 метра. Работникам ГСЧС пришлось работать в дыхательном аппарате «Drager».

К сожалению, тело мужчины и ребенка достали уже без признаков жизни.

Обстоятельства смерти сейчас устанавливает полиция.

В тоже время изданию Бессарабия INFORM удалось разузнать кое-какую информацию.

По их данным, первым пропал мальчик. Он должен был пригнать домой скот, но не вернулся.

Поисками ребенка занялся его отец и вероятно, пытаясь самостоятельно достать сына из ямы, приблизительной глубиной около 10 метров, мужчина задохнулся ядовитыми веществами.

Напомним, что трагически завершились поиски молодого одессита, кадры: "тело присыпали землей"

А еще Politeka писала, что одесские курорты заполонили маленькие "хищники", фото

Также Politeka сообщала, что появилось фото 20-летнего моряка из Одессы, сгоревшем на судне: "Был добрый и улыбчивый"