В Одесской области отце с сыном провалились в колодец, наполненный ядовитыми испарениями
Трагедия разыгралась в селе Казацкое Белгород-Днестровского района.
Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.
Вечером 1 июля в службу спасения поступил сигнал о том, что малолетний ребенок с отцом упали в колодец с мусором.
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Доставать упавших пришлось с помощью горноспасательного оборудования, веревки и карабина – глубина колодца оказалась 10 метров, глубина мусора – 3 метра. Работникам ГСЧС пришлось работать в дыхательном аппарате «Drager».
К сожалению, тело мужчины и ребенка достали уже без признаков жизни.
Обстоятельства смерти сейчас устанавливает полиция.
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По их данным, первым пропал мальчик. Он должен был пригнать домой скот, но не вернулся.
Поисками ребенка занялся его отец и вероятно, пытаясь самостоятельно достать сына из ямы, приблизительной глубиной около 10 метров, мужчина задохнулся ядовитыми веществами.
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