В Одессе мужчина убил свою тещу, а после долгое время насиловал жену и двоих несовершеннолетних дочерей
Преступника уже задержали и в скором времени он предстанет перед судом. Об этом передает со ссылкой на
В течение 6 лет 48-летний житель Суворовского района насиловал и избивал свою жену и дочерей, одной из которых было 14 лет, другой – 17, угрожая им убийством.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Квиткова из "Холостяка" на последних сроках беременности чуть не получила нервный срыв: "Время на выдохнуть нет"
Как выглядит жена Артема Довбика, забившего победный гол за сборную Украины: фото парочки
"Штраф 180 тысяч гривен": украинцам с 1 июля потреплют нервы масштабными проверками
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
«Угрозы пострадавшие восприняли реально, поскольку мужчина уже отбывал наказание за убийство матери своей жены, которую злоумышленник забил до смерти», — говорится в сообщении.
К слову, мужчине грозит 15 лет тюрьмы.
Ранее мы писали, в Куяльницкой ОТГ два односельчанина не поделили женщину. В итоге один подстрелил другого из ружья. Раненный мужчина прятался от нападавшего в лесополосе, где его и нашли копы.
Нападавшего задержали.
Напомним, что отдых с отцом обернулся трагедией для 5-летнего одессита: "залез в открытую..."
Также Politeka сообщала, что появилось фото 20-летнего моряка из Одессы, сгоревшем на судне: "Был добрый и улыбчивый"