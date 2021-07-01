В Одессе мужчина убил свою тещу, а после долгое время насиловал жену и двоих несовершеннолетних дочерей

Преступника уже задержали и в скором времени он предстанет перед судом. Об этом передает со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

В течение 6 лет 48-летний житель Суворовского района насиловал и избивал свою жену и дочерей, одной из которых было 14 лет, другой – 17, угрожая им убийством.

«Угрозы пострадавшие восприняли реально, поскольку мужчина уже отбывал наказание за убийство матери своей жены, которую злоумышленник забил до смерти», — говорится в сообщении.

К слову, мужчине грозит 15 лет тюрьмы.

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Нападавшего задержали.

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