В Одесской области более двух десятков детей пропали
Так, за неделю в полицию поступило 24 заявления о пропаже несовершеннолетних.
23 детей нашли и доставили домой, поиски ещё одного ребенка продолжаются.
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6 июня в Одесском областном медицинском центре психического здоровья на Воробьева исчез Сергей Фазановский, рассказала мама мужчины Светлана, передает 048.ua.
Женщина привезла сына в психдиспансер, чтобы положить на лечение.
По словам Светланы, ее сын сам хотел лечиться и пришел добровольно.
Когда женщина отлучилась, чтобы поговорить с врачом, Сергей остался на крыльце.
По возвращению обратно она увидела, что Сергея нет. Светлана написала заявление райотдел.
Приметы: мыжчина был одет в берцы, черные брюки и черную рубашку.
Рост мужчины 172 см, худощавый, волосы седые. Впереди нет двух зубов.
Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея, сообщите по телефонам +380662699530 или 102.
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